2025 AFCON: 36 group fixtures

Revised day-by-day group schedule for 2025 Africa Cup of Nations in Morocco after organisers changed kick-off times (all times GMT):
Groups
Dec 21, Sunday
Gp A: Morocco v Comoros, Rabat (1900)
Dec 22, Monday
Gp A: Mali v Zambia, Casablanca (1400); Gp B: South Africa v Angola, Marrakesh (1700), Egypt v Zimbabwe, Agadir (2000)
Dec 23, Tuesday
Gp D: Democratic Republic of Congo v Benin, Rabat (1230), Senegal v Botswana, Tangier (1500); Gp C: Nigeria v Tanzania, Fes (1730), Tunisia v Uganda, Rabat (2000)
Dec 24, Wednesday
Gp E: Burkina Faso v Equatorial Guinea, Casablanca (1230), Algeria v Sudan, Rabat (1500); Gp F: Ivory Coast-holders v Mozambique, Marrakesh (1730), Cameroon v Gabon, Agadir (2000)
Dec 25, Thursday
Rest day
Dec 26, Friday
Gp B: Angola v Zimbabwe, Marrakesh (1230), Egypt v South Africa, Agadir (1500); Gp A: Zambia v Comoros, Casablanca (1730), Morocco v Mali, Rabat (2000)
Dec 27, Saturday
Gp D: Benin v Botswana, Rabat (1230), Senegal v DR Congo, Tangier (1500); Gp C: Uganda v Tanzania, Rabat (1730), Nigeria v Tunisia, Fes (2000)
Dec 28, Sunday
Gp F: Gabon v Mozambique, Agadir (1230), Ivory Coast v Cameroon, Marrakesh (2000); Gp E: Equatorial Guinea v Sudan, Casablanca (1500), Algeria v Burkina Faso, Rabat (1730)
Dec 29, Monday
Gp B: Angola v Egypt, Agadir; Zimbabwe v South Africa, Marrakesh (both 1600); Gp A: Zambia v Morocco, Rabat; Comoros v Mali, Casablanca (both 1900)
Dec 30, Tuesday
Gp C: Uganda v Nigeria, Fes; Tanzania v Tunisia, Rabat (both 1600); Gp D: Benin v Senegal, Tangier; Botswana v DR Congo, Rabat (both 1900)
Dec 31, Wednesday
Gp E: Equatorial Guinea v Algeria, Rabat; Sudan v Burkina Faso, Casablanca (both 1600); Gp F: Gabon v Ivory Coast, Marrakesh; Mozambique v Cameroon, Agadir (both 1900)
Note: Group winners and runners-up and best four third-placed teams advance to round of 16
Knockout stages
Jan 3-6, Saturday-Tuesday
Round of 16 (two matches each day, 1600 and 1900)
Jan 9-10, Friday-Saturday
Quarter-finals (two matches each day, 1600 and 1900)
Jan 14, Wednesday
Semi-finals (1700 and 2000)
Jan 17, Saturday
Third place play-off (1600)
Jan 18, Sunday
Final (1900)