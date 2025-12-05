guardin-logo

2026 World Cup: All 12 groups revealed

By : AFP

Date: 5 December 2025 8:30pm WAT

FBL-WC-2026-DRAW

A picture shows groups A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K and L during the draw for the 2026 FIFA Football World Cup taking place in the US, Canada and Mexico, at the Kennedy Center, in Washington, DC, on December 5, 2025. (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)

The draw for the 2026 FIFA World Cup, to be hosted by the United States, Canada and Mexico from 11 June to 19 July 2026, was conducted in Washington on Friday, producing 12 groups for the expanded tournament.

In Group A, Mexico will face South Africa, South Korea and a qualifier. Group B pairs Canada with a qualifier, Qatar and Switzerland. Brazil take their place in Group C alongside Morocco, Haiti and Scotland, while hosts United States lead Group D with Paraguay, Australia and a qualifier.

Germany heads Group E with Curaçao, Ivory Coast and Ecuador. The Netherlands will compete in Group F with Japan, Tunisia and a qualifier. Belgium, Egypt, Iran and New Zealand make up Group G. Group H features Spain, Cape Verde, Saudi Arabia and Uruguay.

France are placed in Group I with Senegal, Norway and a qualifier. Argentina will contest Group J with Algeria, Austria and Jordan. Group K includes Portugal, Uzbekistan, Colombia and a qualifier. England lead Group L with Croatia, Ghana and Panama.

Full List

Group A
Mexico,
South Africa,
South Korea,
a qualifier

 

Group B
Canada,
a qualifier,
Qatar,
Switzerland

 

Group C
Brazil,
Morocco,
Haiti,
Scotland

 

Group D
United States,
Paraguay,
Australia,
a qualifier

 

Group E
Germany,
Curacao,
Ivory Coast,
Ecuador

 

Group F
Netherlands,
Japan,
a qualifier,
Tunisia

 

Group G
Belgium,
Egypt,
Iran,
New Zealand

 

Group H
Spain,
Cape Verde,
Saudi Arabia,
Uruguay

 

Group I
France,
Senegal,
qualifier,
Norway

 

Group J
Argentina,
Algeria,
Austria,
Jordan

 

Group K
Portugal,
a qualifier,
Uzbekistan,
Colombia

 

Group L
England,
Croatia,
Ghana,
Panama

