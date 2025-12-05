2026 World Cup: All 12 groups revealed

The draw for the 2026 FIFA World Cup, to be hosted by the United States, Canada and Mexico from 11 June to 19 July 2026, was conducted in Washington on Friday, producing 12 groups for the expanded tournament.
Germany heads Group E with Curaçao, Ivory Coast and Ecuador. The Netherlands will compete in Group F with Japan, Tunisia and a qualifier. Belgium, Egypt, Iran and New Zealand make up Group G. Group H features Spain, Cape Verde, Saudi Arabia and Uruguay.
France are placed in Group I with Senegal, Norway and a qualifier. Argentina will contest Group J with Algeria, Austria and Jordan. Group K includes Portugal, Uzbekistan, Colombia and a qualifier. England lead Group L with Croatia, Ghana and Panama.
Full List
Group A
Mexico,
South Africa,
South Korea,
a qualifier
Group B
Canada,
a qualifier,
Qatar,
Switzerland
Group C
Brazil,
Morocco,
Haiti,
Scotland
Group D
United States,
Paraguay,
Australia,
a qualifier
Group E
Germany,
Curacao,
Ivory Coast,
Ecuador
Group F
Netherlands,
Japan,
a qualifier,
Tunisia
Group G
Belgium,
Egypt,
Iran,
New Zealand
Group H
Spain,
Cape Verde,
Saudi Arabia,
Uruguay
Group I
France,
Senegal,
qualifier,
Norway
Group J
Argentina,
Algeria,
Austria,
Jordan
Group K
Portugal,
a qualifier,
Uzbekistan,
Colombia
Group L
England,
Croatia,
Ghana,
Panama
afp