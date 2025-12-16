2025 AFCON: Group B squads

Group B squads for 2025 Africa Cup of Nations in Morocco from December 21:
Angola
Goalkeepers: Dominique (Etoile Carouge/SUI), Hugo Marques (Petro Luanda), Neblu (Primero Agosto)
Defenders: Eddie Afonso (Petro), Pedro Bondo (Famalicao/POR), Buatu (Gil Vicente/POR), David Carmo (Real Oviedo/ESP), To Carneiro (FAR Rabat/MAR), Nurio Fortuna (Volos/GRE), Gaspar (Lecce/ITA), Clinton Mata (Lyon/FRA), Rui Modesto (Udinese/ITA)
Midfielders: Mario Balburdia (Boluspor/TUR), Fredy (Bodrumspor/TUR), Manuel Keliano (Akhmat Grozny/RUS), Maestro (Alanyaspor/TUR), Beni Mukendi (Victoria/POR), Show (Kocaelispor/TUR)
Forwards: Chico Banza (Zamalek/EGY), Manuel Benson (Swansea/ENG), Gelson Dala (Al Wakrah/QAT), Zito Luvumbo (Cagliari/ITA), Mabululu (Al Ahly Tripoli/LBA), Milson (Crvena Zvezda/SRB), Randy Nteka (Rayo Vallecano/ESP), Mbala Nzola (Pisa/ITA), Ary Papel (Al Akhdar/LBA), Zine (AEK Athens/GRE)
Note: Some Angolans use nicknames rather than official names
Egypt
Goalkeepers: Mohamed El Shenawy, Mostafa Shobeir (both Al Ahly), Ahmed El Shenawy (Pyramids), Mohamed Sobhy (Zamalek)
Defenders: Hossam Abdelmaguid, Ahmed Fatouh, Mohamed Ismail (all Zamalek), Ahmed Eid, Khaled Sobhy (both Al Masry), Mohamed Hany, Yasser Ibrahim (both Ahly), Ramy Rabia (Al Ain/UAE), Mohamed Hamdy (Pyramids)
Midfielders: Emam Ashour, Marwan Attia, Trezeguet, Zizo (all Ahly), Mostafa Fathy, Mohanad Lasheen (both Pyramids), Ibrahim Adel (Al Jazira/UAE), Hamdy Fathy (Al Wakrah/QAT), Mahmoud Saber (ZED), Mohamed Shehata (Zamalek)
Forwards: Osama Faisal (National Bank), Omar Marmoush (Manchester City/ENG), Mostafa Mohamed (Nantes/FRA), Salah Mohsen (Masry), Mohamed Salah (Liverpool/ENG)
South Africa
Goalkeepers: Sipho Chaine (Orlando Pirates), Ricardo Goss (Siwelele), Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)
Defenders: Mbekezeli Mbokazi, Nkosinathi Sibisi (both Pirates), Aubrey Modiba, Khuliso Mudau (both Sundowns), Samukele Kabini (Molde/NOR), Thabang Matuludi (Polokwane City), Khulumani Ndamane (TS Galaxy), Siyabonga Ngezana (FCSB/ROM)
Midfielders: Oswin Appollis, Thalenthe Mbatha, Sipho Mbule, Relebohile Mofokeng (all Pirates), Bathusi Aubaas, Teboho Mokoena (both Sundowns), Elias Mokwana (Al Hazem/KSA), Sphephelo Sithole (Tondela/POR)
Forwards: Evidence Makgopa, Tshepang Moremi (both Pirates), Lyle Foster (Burnley/ENG), Mohau Nkota (Al Ettifaq/KSA)
Zimbabwe
Goalkeepers: Washington Arubi (Marumo Gallants/RSA), Elvis Chipezeze (Magesi/RSA), Martin Mapisa (MWOS)
Defenders: Sean Fusire (Sheffield Wednesday/ENG), Brendon Galloway (Plymouth Argyle/ENG), Munashe Garananga (Copenhagen/DEN), Teenage Hadebe (Cincinnati/USA), Emmanuel Jalai (Dynamos), Divine Lunga (Mamelodi Sundowns/RSA), Isheanesu Mauchi (Simba Bhora), Alec Mudimu (Flint Town Utd/WAL), Godknows Murwira (Scottland), Gerald Takwara (Al Ittihad Misurata/LBA)
Midfielders: Tawanda Chirewa (Wolverhampton Wanderers/ENG), Jonah Fabisch (Erzgebirg Aue/GER), Knowledge Musona (Scottland), Marvelous Nakamba (Luton Town/ENG), Prosper Padera (SJK Seinajoki/FIN), Andy Rinomhota (Reading/ENG)
Forwards: Bill Antonio (Mechelen/BEL), Macauley Bonne (Maldon&Tiptree/ENG), Tadiwanashe Chakuchichi (Scottland), Prince Dube (Young Africans/TAN), Tawanda Maswanhise (Motherwell/SCO), Daniel Msendami (Marumo Gallants/RSA), Washington Navaya (TelOne), Ishmael Wadi (CAPS Utd), Junior Zindoga (TS Galaxy/RSA)