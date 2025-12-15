AFCON 2025: Group A squads

Group A squads for 2025 Africa Cup of Nations in Morocco from December 21:
Comoros
Goalkeepers: Yannick Pandor (Royal Francs Borains/BEL)
Salim Ben Boina (Istres/FRA)
Adel Anzimati (Ararat Yerevan/ARM)
Defenders:
Kassim M’Dahoma (Aubagne Air Bel/FRA)
Ahmed Soilihi (Toulon/FRA)
Idris Mohamed (Le Puy Foot 43/FRA)
Kenan Toibibou (Bravo/SLO)
Akim Abdallah (Guingamp/FRA)
Ismael Boura (Troyes/FRA)
Yannis Kari (Frejus Saint-Raphael/FRA)
Said Bakary (Sparta Rotterdam/NED)
Midfielders:
Yacine Bourhane (Aris Limassol/CYP)
Iyad Mohamed (Casa Pia/POR)
Raouf Mroivili (Villefranche/FRA)
Youssouf M’Changama (Al-Batin/KSA)
Rayan Lutin (Amiens/FRA)
Benjaloud Youssouf (Sochaux/FRA)
Remy Vita (Tondela/POR)
Zaydou Youssouf (Al-Fateh/KSA)
Forwards:
Rafiki Said (Standard Liege/BEL)
Zaid Amir (Istres/FRA)
Faiz Selemani (Qatar SC/QAT)
El Fardou Ben Nabouhane (Zemun/SRB), Myziane Maolida (Al-Kholood/KSA), Ahmed Aymeric (Chateauroux/FRA), Aboubacar Ali (Royal Francs Borains/BEL)
Mali
Goalkeepers:
Djigui Diarra (Young Africans/TAN)
Ismael Diawara (Sirius/SWE)
Mamadou Samassa (Laval/FRA)
Defenders:
Sikou Niakate (Braga/POR)
Abdoulaye Diaby (Grasshoppers/SUI)
Woyo Coulibaly (Sassuolo/ITA)
Fode Doucoure (Le Havre/FRA)
Hamari Traore (Paris FC/FRA)
Nathan Gassama (Baltika Kalinigrad/RUS)
Mamadou Fofana (New England Revolution/USA)
Ousmane Camara (Angers/FRA), Amadou Dante (Arouca/POR)
Midfielders: Amadou Haidara (RB Leipzig/GER)
Lassana Coulibaly (Lecce/ITA)
Mohamed Camara (Al Sadd/QAT)
Mamadou Sangare (Lens/FRA)
Aliou Dieng (Al Ahly/EGY)
Yves Bissouma (Tottenham Hotspur/ENG)
Mahamadou Doumbia (Al-Ittihad/KSA)
Ibrahima Sissoko (Bochum/GER)
Forwards: Nene Dorgeles (Fenerbahce/TUR)
Gaoussou Diarra (Feyenoord/NED)
Mamadou Camara (Laval/FRA)
Kamory Doumbia (Brest/FRA)
El Bilal Toure (Besiktas/TUR)
Mamadou Doumbia (Watford/ENG)
Lassine Sinayoko (Auxerre/FRA)
Gaoussou Diakite (Lausanne/SUI)
Goalkeepers:
Yassine Bounou (Al Hilal/KSA)
Munir El Kajoui (Renaissance Berkane)
El Mehdi Al Harrar (Raja Casablanca)
Defenders: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/FRA)
Mohamed Chibi (Pyramids/EGY)
Jawad El Yamiq (Al-Najma/KSA)
Romain Saiss (Al Sadd/QAT)
Abdelhamid Ait Boudlal (Rennes/FRA)
Nayef Aguerd (Marseille/FRA)
Adam Masina (Torino/ITA)
Noussair Mazraoui (Manchester Utd/ENG)
Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven/NED)
Midfielders:
Oussama Targhalline (Feyenoord/NED)
Sofyan Amrabat (Real Betis/ESP)
Ismael Saibari (PSV Eindhoven/NED)
Neil El Aynaoui (Roma/ITA)
Bilal El Khannouss (Stuttgart/GER)
Azzedine Ounahi (Girona/ESP)
Forwards:
Brahim Diaz (Real Madrid/ESP)
Ilias Akhomach (Villarreal/ESP)
Chemsdine Talbi (Sunderland/ENG)
Youssef En-Nesyri (Fenerbahce/TUR)
Ayoub El Kaabi (Olympiacos/GRE)
Soufiane Rahimi (Al Ain/UAE)
Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis/ESP)
Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen/GER)
Zambia
Goalkeepers:
Lawrence Mulenga (Power Dynamos)
Francis Mwansa (ZANACO)
Willard Mwanza (Power Dynamos)
Defenders:
Stopilla Sunzu (Changchun/CHN)
Frankie Musonda (Bahrain SC/BRN)
Kabaso Chongo (ZESCO Utd)
Mathews Banda (Nkana)
Dominic Chanda (Power Dynamos)
Gift Mphande (ZESCO)
Obino Chisala (Al Merrikh/SUD)
David Hamansenya (Leganes/ESP)
Benson Sakala (Bohemians 1905/CZE)
Midfielders: Miguel Chaiwa (Hibernian/SCO)
Owen Tembo (Power Dynamos)
Joseph Liteta (Cagliari/ITA)
Kings Kangwa (Maccabi Be’er Sheva/ISR)
Given Kalusa (Maestro Utd)
David Simukonda (ZESCO)
Wilson Chisala (ZANACO)
Pascal Phiri (ZESCO)
Joseph Sabobo (Maccabi Be’er Sheva/ISR)
Lameck Banda (Lecce/ITA)
Fashion Sakala (Al Fayha/KSA)
Lubambo Musonda (Magdeburg/GER)
Forwards:
Patson Daka (Leicester City/ENG)
Jack Lahne (Austria Lustenau/AUT)
Kennedy Musonda (Hapoel Ramat Gan/ISR)
Eliya Mandanji (ZANACO)