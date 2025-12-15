guardin-logo

AFCON 2025: Group A squads

By : AFP

Date: 15 December 2025 9:55am WAT

Football

Group A squads for 2025 Africa Cup of Nations in Morocco from December 21:

Comoros

Goalkeepers: Yannick Pandor (Royal Francs Borains/BEL)

Salim Ben Boina (Istres/FRA)

Adel Anzimati (Ararat Yerevan/ARM)

Defenders:

Kassim M’Dahoma (Aubagne Air Bel/FRA)

Ahmed Soilihi (Toulon/FRA)

Idris Mohamed (Le Puy Foot 43/FRA)

Kenan Toibibou (Bravo/SLO)

Akim Abdallah (Guingamp/FRA)

Ismael Boura (Troyes/FRA)

Yannis Kari (Frejus Saint-Raphael/FRA)

Said Bakary (Sparta Rotterdam/NED)

Midfielders:

Yacine Bourhane (Aris Limassol/CYP)

Iyad Mohamed (Casa Pia/POR)

Raouf Mroivili (Villefranche/FRA)

Youssouf M’Changama (Al-Batin/KSA)

Rayan Lutin (Amiens/FRA)

Benjaloud Youssouf (Sochaux/FRA)

Remy Vita (Tondela/POR)

Zaydou Youssouf (Al-Fateh/KSA)

Forwards:

Rafiki Said (Standard Liege/BEL)

Zaid Amir (Istres/FRA)

Faiz Selemani (Qatar SC/QAT)

El Fardou Ben Nabouhane (Zemun/SRB), Myziane Maolida (Al-Kholood/KSA), Ahmed Aymeric (Chateauroux/FRA), Aboubacar Ali (Royal Francs Borains/BEL)

Mali

Goalkeepers:

Djigui Diarra (Young Africans/TAN)

Ismael Diawara (Sirius/SWE)

Mamadou Samassa (Laval/FRA)

Defenders:

Sikou Niakate (Braga/POR)

Abdoulaye Diaby (Grasshoppers/SUI)

Woyo Coulibaly (Sassuolo/ITA)

Fode Doucoure (Le Havre/FRA)

Hamari Traore (Paris FC/FRA)

Nathan Gassama (Baltika Kalinigrad/RUS)

Mamadou Fofana (New England Revolution/USA)

Ousmane Camara (Angers/FRA), Amadou Dante (Arouca/POR)

Midfielders: Amadou Haidara (RB Leipzig/GER)

Lassana Coulibaly (Lecce/ITA)

Mohamed Camara (Al Sadd/QAT)

Mamadou Sangare (Lens/FRA)

Aliou Dieng (Al Ahly/EGY)

Yves Bissouma (Tottenham Hotspur/ENG)

Mahamadou Doumbia (Al-Ittihad/KSA)

Ibrahima Sissoko (Bochum/GER)

Forwards: Nene Dorgeles (Fenerbahce/TUR)

Gaoussou Diarra (Feyenoord/NED)

Mamadou Camara (Laval/FRA)

Kamory Doumbia (Brest/FRA)

El Bilal Toure (Besiktas/TUR)

Mamadou Doumbia (Watford/ENG)

Lassine Sinayoko (Auxerre/FRA)

Gaoussou Diakite (Lausanne/SUI)

Morocco

Goalkeepers:

Yassine Bounou (Al Hilal/KSA)

Munir El Kajoui (Renaissance Berkane)

El Mehdi Al Harrar (Raja Casablanca)

Defenders: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/FRA)

Mohamed Chibi (Pyramids/EGY)

Jawad El Yamiq (Al-Najma/KSA)

Romain Saiss (Al Sadd/QAT)

Abdelhamid Ait Boudlal (Rennes/FRA)

Nayef Aguerd (Marseille/FRA)

Adam Masina (Torino/ITA)

Noussair Mazraoui (Manchester Utd/ENG)

Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven/NED)

Midfielders:

Oussama Targhalline (Feyenoord/NED)

Sofyan Amrabat (Real Betis/ESP)

Ismael Saibari (PSV Eindhoven/NED)

Neil El Aynaoui (Roma/ITA)

Bilal El Khannouss (Stuttgart/GER)

Azzedine Ounahi (Girona/ESP)

Forwards:

Brahim Diaz (Real Madrid/ESP)

Ilias Akhomach (Villarreal/ESP)

Chemsdine Talbi (Sunderland/ENG)

Youssef En-Nesyri (Fenerbahce/TUR)

Ayoub El Kaabi (Olympiacos/GRE)

Soufiane Rahimi (Al Ain/UAE)

Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis/ESP)

Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen/GER)

Zambia

Goalkeepers:

Lawrence Mulenga (Power Dynamos)

Francis Mwansa (ZANACO)

Willard Mwanza (Power Dynamos)

Defenders:

Stopilla Sunzu (Changchun/CHN)

Frankie Musonda (Bahrain SC/BRN)

Kabaso Chongo (ZESCO Utd)

Mathews Banda (Nkana)

Dominic Chanda (Power Dynamos)

Gift Mphande (ZESCO)

Obino Chisala (Al Merrikh/SUD)

David Hamansenya (Leganes/ESP)

Benson Sakala (Bohemians 1905/CZE)

Midfielders: Miguel Chaiwa (Hibernian/SCO)

Owen Tembo (Power Dynamos)

Joseph Liteta (Cagliari/ITA)

Kings Kangwa (Maccabi Be’er Sheva/ISR)

Given Kalusa (Maestro Utd)

David Simukonda (ZESCO)

Wilson Chisala (ZANACO)

Pascal Phiri (ZESCO)

Joseph Sabobo (Maccabi Be’er Sheva/ISR)

Lameck Banda (Lecce/ITA)

Fashion Sakala (Al Fayha/KSA)

Lubambo Musonda (Magdeburg/GER)

Forwards:

Patson Daka (Leicester City/ENG)

Jack Lahne (Austria Lustenau/AUT)

Kennedy Musonda (Hapoel Ramat Gan/ISR)

Eliya Mandanji (ZANACO)

